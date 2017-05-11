ГосЧС предупреждает о сильных дождях 12 мая в Украине

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждает о сильных дождях в западных регионах Украины 12 мая 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Госслужба по чрезвычайным ситуациям. "По данным Украинского гидрометцентра, днем 12 мая 2017 года на Закарпатье, в Карпатах и Прикарпатье ожидаются сильные дожди", - говорится в сообщении пресс-службы. Напомним, ранее сообщалось о предупреждении народного синоптика Натальи Диденко, что в ночь на четверг, 11 мая 2017 года, в Украине ожидаются заморозки. По ее прогнозу, в частности сегодня вечером в Киеве в будет сухо и холодно, возможны заморозки 0-2 градуса. По ее словам, заморозки также еще останутся ночью 12 мая на крайнем севере Украины. Синоптик добавила, что затем потеплеет, однако "север, включая Киев, все равно будет находиться на открытом воздухе", а на юге только будет всего до +20 градусов.

