ГСЧС предупредила о заморозках в Украине 13 апреля

Ночью 13 апреля 2017 года в нескольких областях Украины ожидаются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). "По данным Укргидрометцентра, ночью 13 апреля во Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, южных и восточных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°", - говорится в сообщении. Напомним, сегодня, 12 апреля 2017 года на востоке и местами на юге и в центре Украины пройдут дожди, в остальных регионах без осадков, температура днем от +10 до +16. В Киеве сегодня температура воздуха от +10 до +12 градусов. Также сообщалось, что в ночь на 11 апреля в Украине, кроме западных и большинства северных областей, ожидались заморозки. Кроме того, в высокогорье восточной части Закарпатской области 10 и 11 апреля ожидалась значительная лавинная опасность. Впрочем, по словам синоптиков, на смену холодной погоде придет тепло и солнце.

