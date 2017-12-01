Император Японии Акихито отречется от престола 30 апреля 2019 года.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные заседания комиссии по делам императорской семьи.

Это будет первый за последние 200 лет случай отречения японского императора от престола, отмечает агентство. В последний раз подобное происходило в 1817 году. Пост Акихито 1 мая 2019 года займет его сын, кронпринц Нарухито.

Акихито - 83 года. Он родился в 1933 году, кронпринцем стал в 1952-м, а императором - в 1989-м. Он - 125-й император страны. В прошлом году Акихито заявил, что возраст и состояние его здоровья могут не позволить ему выполнять обязанности на посту императора. Ранее он перенес операцию на сердце и прошел курс лечения от рака простаты.

В июне в Японии приняли закон, позволяющий Акихито отречься от власти. Поправки были приняты специально для Акихито и не меняют общий порядок престолонаследия в стране, согласно которому императора освобождают от полномочий лишь в случае смерти. Специальную комиссию, прорабатывающую детали отречения Акихито, возглавляет премьер-министр Синдзо Абэ.