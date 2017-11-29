Из-за непогоды троллейбусы и автобусы в Киеве курсируют с отклонением от графика

Все троллейбусные и автобусные маршруты в связи с гололедицей курсируют с отклонением от графика, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"На всех троллейбусных и автобусных маршрутах введено оперативное положение №3 (курсирование без соблюдения расписания движения), в связи со сложными погодными условиями (гололедица). На месте работают ответственные службы города", – говорится в сообщении на странице КГГА в "Фейсбук" в среду утром со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевпастранс".

Как сообщалось, в Киеве в ближайшие дни ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.