КМИС выяснил, как женщины и мужчины видят идеальный подарок на 8 марта

Согласно, проведенному Киевским международным институтом социологии, исследованию самыми желанными для женщин подарками на 8 марта являются цветы, забота и внимание, ювелирные украшения, путешествия, косметика и деньги.

В ходе опроса женщинам задавался вопрос: "Какой подарок Вы больше всего хотели бы получить от любимого мужчины на 8 марта?", а мужчинам: "Какой подарок Вы больше всего хотели бы подарить любимой женщине на 8 марта?".

По итогам опроса, планы мужчин, в основном, соответствуют ожиданиям женщин.

"В целом желание женщин и планы мужчин совпадают, значимые различия есть только в нескольких позициях: мужчины дарят цветы чаще, чем хотели бы женщины (34% мужчин против 27% женщин), тоже самое можно сказать про туалетную воду, духи или косметику (8% мужчин против 5% женщин);забота и внимание на втором месте в иерархии подарков – 12% женщин ответили, что считают это подарком, однако только 6% мужчин ведутся на такие женские уловки", - сказано в пресс-релизе КМИС.

Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины возрастом от 18 лет. Методом интервью опрошено 2040 респондентов. Опрос в Луганской и Донецкой областях проводился только на подконтрольной украинской власти территории. В этом опросе выборка распределялась только на контролируемой части Донбасса в той пропорции, которую по данным ЦИК составили избиратели Донбасса в последних парламентских выборах (октябрь 2014 года).