Минобразования назвало самые популярные специальности среди абитуриентов в 2017

Среди украинских абитуриентов в 2017 году самыми популярными специальностями были "Филология", "Право", "Менеджмент", а наименее популярными – "Богословие" (без учета духовных высших учебных заведений) и "Гидроэнергетика", констатировало Министерство образования и науки Украины.

Как сообщила пресс-служба ведомства в четверг, во время вступительной кампании наиболее популярными среди поступающих на бакалаврат (магистратуру медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления) были специальности "Филология", "Право" и "Менеджмент". На них было подано соответственно 85, тыс. 74 тыс. и 59,4 тыс. заявлений.

Среди лидеров также "Медицина", "Компьютерные науки", "Туризм", "Среднее образование", "Психология" и "Экономика" (от 40 тыс. до 46 тыс. заявлений). Замыкает Топ-10 "Инженерия программного обеспечения" – 33 тыс. заявлений.

"Мы видим, что традиционно такие специальности как "Право", "Менеджмент", "Туризм" и "Экономика" остаются одними из самых популярных у абитуриентов даже при том, что они не востребованы на рынке труда. При этом высокие ступени в рейтинге занимают и нужны экономике специальности, такие как "Компьютерные науки" и "Инженерия программного обеспечения", - цитирует пресс-служба директора департамента высшего образования Минобразования Олега Шарова.

Наименее востребованными в 2017 году среди украинских абитуриентов оказались "Богословие" (185 заявлений без учета духовных вузов) и "Гидроэнергетика" (193).

"К сожалению, среди наименее популярных специальностей остаются и те, которые сейчас востребованы на рынке труда, например, специальность "Атомная энергетика", - сказал О.Шаров.