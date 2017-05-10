На месте памятника Ленину в Киеве разрушили инсталляцию

На бульваре Шевченко в Киеве разрушена цветочная инсталляция мексиканской художницы Исы Каррильйо на месте бывшего памятника Ленину. Ее возобновят до 17 мая.

Об этом в соцсети сообщает фонд "Изоляция", который является инициатором проекта "Общественное соглашение".

"Приглашаем общество к размышлениям, а волонтеров - к общему восстановлению инсталляции, которая, несмотря ни на что, продлится до 17 мая", - говорится в сообщении.

В фонде напомнили, что основная цель проекта "Общественное соглашение", в рамках которого на постаменте памятника Ленину была размещена цветочная инсталляция, - создать пространство для дискуссии по важным вопросам: что помнить и что забывать.

"Современная история места, вокруг которого создан проект "Общественное соглашение", началась с неоднозначного акта деконструкции. Поэтому акт разрушения инсталляции мексиканской художницы Исы Каррильйо "Ритуал природы" тоже рассматриваем как вклад в дискуссию", - отмечают в фонде.

Как сообщалось, временную инсталляцию мексиканской художницы Исы Каррильйо "Ритуал природы" на постаменте бывшего памятника Ленину в Киеве фонд "Изоляция" открыл 3 мая. Каменный пьедестал монументу укрыли живыми растениями розмарина и мяты.

"Общественное соглашение" - это проект фонда "Изоляция", посвященный проблеме взаимодействия общества с памятными объектами и направлен на создание дискуссионной площадки с привлечением арт-специалистов, представителей власти и общества для обсуждения статуса и функционирования памятных объектов в городской среде на примере памятника Ленину в Киеве.