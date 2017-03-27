На стройке в Китае нашли 500-летние мумии

Две древние мумии были найдены во время строительных работ в провинции Хенань в центральном Китае, сообщает South China Morning Post.

По оценкам антропологов, найденным мумиям около 500 лет, они принадлежат эпохе династии Мин.

Это тела мужчины и женщины, предположительно внук видного деятеля, работавшего при дворе, и его жена. Их одежда так хорошо сохранилась, что можно даже рассмотреть узор ткани.

Помимо мумий строители нашли два гроба. В соцсетях появились сообщения, что при мумиях были найдены ценности, но их украли. Местные власти отвергли эти подозрения, напомнив, что чиновники во время правления династии Мин жили очень скромно в связи с жесткими антикоррупционными законами.