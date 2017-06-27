На Украину надвигается жара

В Украине в ближайшие сутки, 28 июня, погоду будет формировать жаркая и в основном сухая воздушная масса, лишь на юго-востоке в зоне влияния атмосферного фронта вероятны отдельные грозовые дожди, сообщает Укргидрометцентр.

В южных и восточных областях Украины местами пройдет кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, при грозе порывистый.

Температура ночью в западных и северных областях 11-16°, на остальной территории 15-20°; днем 28-33°, в Карпатах 20-25°.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с Температура ночью 14-16°, днем около 30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 июня самая высокая температура днем была 33,5° в 1961 году, самая низкая ночью 8,8° в 1894 году.

В Украине в четверг, 29 июня, без осадков, лишь днем в западной части пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных пунктах шквалы 15-20 м/с. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°, на севере Левобережья 12-17°, днем 29-34°.

В Киеве – сухая и жаркая погода. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.

27 июня утром температура воды в Черном и Азовском морях была 23-26°, в районе Одессы 15°, Приморском 19°; в Днепре возле Киева 22°.