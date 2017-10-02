На востоке Украины до пятницы включительно объявлена чрезвычайная пожарная опасность

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в ряде областей на востоке, местами и на юге Украины в ближайшие дни до пятницы, 6 октября, включительно, сообщается на официальном сайте ГСЧС в понедельник.

"По сообщению Укргидрометцентра, 3-6 октября в Харьковской, Донецкой, Луганской, Полтавской, местами в южных и Днепропетровской областях чрезвычайная (5-го класса ) пожарная опасность", - говорится в сообщении.