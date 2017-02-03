На выходных в Украине будет относительно тепло, ожидаются снегопады

В ближайшие сутки, 4 февраля, над территорией Украины будут господствовать влажная и теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

На Левобережье, в Карпатах и на Закарпатье в субботу ожидаются снег и дождь, местами гололед и налипание мокрого снега, ночью в восточных и Сумской областях местами сильный снег; на остальной территории небольшие осадки.

В западной и южной части ночью, утром местами туман. В Украине, кроме юга, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, на Левобережье - южный, 5-10 м/с.

Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла (ночью в восточных и Сумской областях 2-7° мороза, днем в южных областях, на Закарпатье и Прикарпатье 2-8° тепла); в Крыму ночью 3-8° тепла, днем 6-11°.

В Киеве - небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 1-3° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 4 февраля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 13,7 градусов тепла в 2002 году, самая низкая ночью на отметке 26,7 градусов мороза в 1911 году.

В воскресенье, 5 февраля, в Закарпатье, Прикарпатье, южной части страны и Приазовье ожидается небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, туман; температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем от 1° мороза до 5° тепла. На остальной территории - без существенных осадков; температура ночью 2-8° мороза, днем 0-6° мороза. На дорогах, кроме большинства районов юга, гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 2-4° мороза.