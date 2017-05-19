На выходных в Украине температура воздуха почти не изменится

В ближайшие сутки, 20 мая, погоду в Украине будет определять теплая и неустойчивая воздушная масса, на западе - сухой воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу в большинстве регионов Украины ожидаются небольшие, днем в южных и центральных областях умеренные дожди, местами грозы, лишь в западной части без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, в южной части и на Закарпатье 6-11°, днем 14-19°, в западных областях 19-25°.

В Киеве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь; температура ночью 7-9°, днем 17-19°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 20 мая самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 32,5 градусов тепла в 1996 году, самая низкая ночью на отметке 1,1 градуса выше ноля в 1943 году.

В воскресенье, 21 мая, ночью в центральных и южных областях ожидаются небольшие, днем по всей Украине умеренные кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла (в южной части и на Закарпатье 6-11°), днем 17-22°.

В Киеве 21 мая ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 20-22°.

19 мая температура воды в Черном и Азовском морях была 16-18°, в районе Приморска и Одессы 14°; в Днепре возле Києва 14°.