Население Украины за март сократилось на 18,8 тысяч

Численность наличного населения Украины (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения АТО на Донбассе) по состоянию на 1 апреля 2017 года составила 42 млн 522,8 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины (Госстат). По состоянию на 1 марта 2017 года численность населения Украины составляла 42 млн 541,6 тыс. человек. Таким образом, за месяц численность населения страны сократилась на 18,8 тыс. человек (или 0,04%). При этом на 1 апреля 2016 г. численность наличного населения Украины составила 42 млн 708,7 тыс. человек. Таким образом, за год украинцев стало меньше на 185,9 тыс. человек (или 0,44%). В то же время численность постоянного населения Украины на 1 апреля 2017 года составила 42 млн 353,1 тыс. человек. Естественное сокращение населения Украины в январе-марте 2017 года составило 64 тыс. 147 человек. При этом за указанный период в Украине родились 91 тыс. 97 детей.

