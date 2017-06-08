Неизвестные пытались сжечь Запорожскую Сечь на Хортице

По словам директора заповедника, пожары осуществляет группа лиц, которые "похоже поставили себе задачу сжечь все на Хортице".

Сегодня, 8 июня, неизвестные пытались сжечь Запорожскую Сечь на острове Хортица в Запорожье.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко.

"Только что остановили ужасный поджог на Хортице. Неизвестные пытались сжечь Запорожскую Сечь!!!

С подветренной стороны по широкому фронту поджог степи и огонь с большой скоростью ушел на Сечь. Только благодаря тому, что было около двух десятков человек, которые присоединились к тушению, оперативному реагированию МЧС, полиции, охраны и пожарной дружины национального заповедника "Хортица", удалось избежать ужасных последствий", - сообщил Остапенко.

По его словам, пожары осуществляет группа лиц, которые "похоже поставили себе задачу сжечь все на Хортице".

"Учитывая чрезвычайную угрозу, обратился к председателю Запорожской ОГА Константину Брылю с просьбой привлечь к охране Хортицы все возможные ресурсы (МЧС, Нацгвардия, Нацполиция)", - добавил директор заповедника.

8 мая на Хортице в историческом комплексе Запорожская Сечь произошел пожар. Тогда загорелся один из куреней выставочного комплекса.