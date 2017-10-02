Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2017 года по медицине

Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2017 года в области медицины и физиологии. Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета. "Нобелевская ассамблея в Королевском институте сегодня приняла решение присудить Нобелевскую премию 2017 года по физиологии и медицине Джеффри Холу, Майклу Росбаху и Майклу Янгу", - говорится в сообщении. Согласно информации пресс-службы, премию присудили за их открытия молекулярных механизмов, которые контролируют циркадные ритмы, сообщается на сайте комитета. Отмечается, что премию получили ученые за открытие молекулярных механизмов, контролирующих ритмы биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи.

