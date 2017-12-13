Одесская обладминистрация утвердила план включения Белгород-Днестровской крепости в список ЮНЕСКО

Рабочая группа при Одесской областной государственной администрации утвердила план мероприятий по внесению Белгород-Днестровской (Аккерманской) крепости в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщила пресс-служба обладминистрация, заявка должна быть оформлена в течение следующего года.

"По мнению специалистов, в заявке надо учитывать не только саму Белгород-Днестровскую крепость, но и тот факт, что она построена на руинах древнегреческого города Тира. Такое сочетание существенно увеличит шансы объекта на попадание в список ЮНЕСКО", - приводит пресс-служба слова замглавы Одесской ОГА Светланы Шаталовой.

В течение первых трех кварталов 2018 будет разработан формат номинации, в том числе - состоится изготовления карт и планов объекта. Также управления туризма, рекреации и курортов Одесской обладминистрации вместе с экспертами определит состояние сохранности Белгород-Днестровской крепости и факторы, которые на это влияют: техногенного, экологического характера, другие риски, в том числе, со стороны посетителей.

На 2019 год запланирована подготовка научно-технологических рекомендаций, составление программ научно-проектных работ, генерального плана музеефикации и его эскизного проекта, подготовка научного отчета и тому подобное.

В частности, состоится определение объекта номинации, его границ, формулировка выдающейся универсальной ценности и определение критериев, по которым этот объект вносится в Список. Об этом сообщила заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова.

Как сообщалось, в начале декабря глава Одесской ОГА Максим Степанов инициировал внесение Белгород-Днестровской (Аккерманской) крепости в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Согласно поручению главы ОГА, мероприятия по включению крепости в перечень объектов, имеющих высокую значимость для человечества, должны быть завершены до 31 июля 2019 года.

Белгород-Днестровская (Аккерманская) крепость – один из самых популярных туристических объектов юга Украины. Точная дата начала строительства Аккерманской крепости неизвестна. Большинство историков основателям крепости считают генуэзцев, которые пришли в Причерноморье в XIII веке. Является одним из наиболее сохранившихся и при этом крупнейшим подобным фортификационным сооружением на территории Украины. Общая площадь территории крепости составляет 9 га.