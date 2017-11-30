Один из пострадавших от взрыва в суде Никополя скончался

Один из подсудимых в деле об убийстве, пострадавших на заседании суда в г.Никополь Днепропетровской области в четверг в результате взрыва гранаты, брошенной отцом погибшего, скончался при оказании ему медицинской помощи, пишет "Украинская правда" со ссылкой на спикера Национальной полиции Украины Ярослава Тракало.

"Умер участник судебного процесса во время предоставления помощи в больнице. Это один их подсудимых – 1977 года рождения. Перед этим его оперировали", - сообщил Я.Тракало изданию.

Как сообщалось, в четверг в 11:20 г.Никополь во время заседания суда по делу об убийстве отец погибшего вытащил две гранаты и взорвал их. От взрыва погиб он сам, еще 10 челове получили осколочные ранения, в частности, трое подсудимых, два сотрудника конвойной службы, сотрудники суда и несколько гражданских лиц. Все потерпевшие были доставлены в больницы, двоих оперировали.

По данному факту полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

По информации СМИ, в феврале 2016 года в Никополе неизвестные расстреляли автомобиль Geely, в результате чего погибли двое пассажиров. Один из них был сыном мужчины, взорвавшего гранаты в суде. Мужчина взорвал гранаты после того, как суд в очередной раз перенес заседание.