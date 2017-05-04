Организаторы Евровидения могут ввести санкций против Украины и РФ

В Европейском вещательном союзе (EBU) допускают введение санкций против России и Украины из-за нарушения устава конкурса. Об этом сказал глава оргкомитета Евровидения Франк-Дитер Фрайлинг, передает Heute. Глава оргкомитета сказал, что Украина обязалась обеспечить выступления всех конкурсантов в Киеве, но они не сделала этого в отношении РФ. "С украинской точки зрения юридическая ситуация понятна, но с точки зрения EBU это по-прежнему является нарушением уставов", - сказал он. Что касается России, представители ее делегации не присутствовали на обязательных встречах в начале года, и это еще одно нарушение устава. Референтная группа обсудит вопрос как Украины, так и России на встрече на следующей неделе. Официальное уведомление будет сделано уже после проведения Евровидения. "Наши уставы содержат много видов санкций: от штрафа до отзыва спонсорского финансирования и отстранения от участия в конкурсе на срок до трех лет", - добавил Фрайлинг. Напомним, в Украину прибыли уже около 500 участников Евровидения-2017. При оформлении прибывших участников конкурса на пунктах пропуска не было зафиксировано ни одного нестандартного случая.

