Организаторы отменили концерт Ирины Билык в Одессе
2017-06-08 17:40
Организаторы отменили концерт украинской певицы Ирины Билык в ресторане "Парк Лео" в Одессе, сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook
Причины отмены концерта он не назвал.
Ранее против концерта И.Билык выступили одесские активисты, заявив, что она не должна выступать в Украине, поскольку в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России самолетом из Москвы.