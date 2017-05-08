Открытие Евровидения 2017 в Киеве прошло без нарушений - Нацполиция

Церемония открытия песенного конкурса "Евровидение 2017" в Киеве прошла без нарушений общественного порядка. Об этом сообщила Нацполиция Украины в Twitter. "Мероприятия по случаю открытия #esc2017 прошли без нарушений общественного порядка", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик сообщила, что церемония проходила "под внимательным наблюдением правоохранителей".

Ранее сообщалось, что полицейские в ходе проведения массовых мероприятий международного песенного конкурса "Евровидение 2017" будут использовать современный вертолет, оборудованный специальной видеоаппаратурой, которая имеет возможности фиксации правонарушений и оперативной передачи информации в ситуационные центры Нацполиции. Отметим, 7 мая в Киеве прошла официальная церемония открытия международного песенного Евровидения 2017.

