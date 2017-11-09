Папа Римский Франциск пожелал мира Украине. Об этом он сказал во время встречи с сообществом Папской Украинской коллегии святого Иосафата, сообщает "Радио Ватикана". "В наши дни мир изранен войнами и насилием. В особенности в вашей возлюбленной украинской нации, из которой вы происходите и куда вернетесь по окончании учебы в Риме, народ переживает драму войны, порождающей страдания в первую очередь в охваченных ею районах, еще более уязвимых из-за приближающихся зимних холодов", - заявил он. Кроме того, он пожелал мира Украине и и экуменической гармонии, а также призвал "оставить оружие, войны и всякого рода произвол". Напомним, ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск призвал страны полностью отказаться от ядерного оружия. "Давайте введем мир без ядерного оружия", - заявлял он. По его словам, это станет возможным, если все выполнят Договор о нераспространении ядерного оружия, "чтобы отказаться от этого оружия смерти".

