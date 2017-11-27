Первое водительское удостоверение украинцам будут выдавать на 2 года

Отныне в Украине первое водительское удостоверение будут выдавать на два года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Водитель имеет право обменять удостоверение на постоянное, если в течение двух лет с момента его получения у него не будет трех или более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

В случае, если такие нарушения были, обменять удостоверение на постоянное можно будет после сдачи практического и теоретического экзаменов в сервисном центре МВД.

"Возвращение водительского удостоверения лицам, которые получили его впервые и были лишены права на управление транспортными средствами, не происходит", - предупреждают в ведомстве.

Восстановить права водители могут после обучения в соответствующем заведении и успешного прохождения экзаменов. В таком случае удостоверения выдают снова на 2 года.

Начинающим водителям запрещено превышать скорость 70 км/ч.

Відтепер, перше посвідчення водія видаватиметься на 2 роки з правом обміну на постійне у разі, якщо протягом двох років з дня його видачі не було 3 і більше адміністративних правопорушень безпеки дорожнього руху

Напомним, 26 ноября в Луцке пятеро человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Водитель Mercedes-Benz, вероятно, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомобилем ZAZ Lanos.