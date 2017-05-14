Победителем Евровидения-2017 стал представитель Португалии

Победителем 62-го международного песенного конкурса Евровидение-2017 стал исполнитель из Португалии Сальвадор Собраль (Salvador Sobral) с композицией "Amar pelos dois".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", согласно голосованию жури и зрителей представитель Португалии набрал 758 голосов в финале конкурса.

Победительница Евровидения-2016 украинская певица Джамала передала трофей конкурса С.Собралю, после чего он еще раз исполнил свою композицию.

Второе место занял представитель Болгарии Кристиан Костов (Kristian Kostov) с композицией "Beautiful Mess", в финале конкурса он набрал 615 голосов.

Третье место заняла группа из Молдовы Sunstroke Project с песней "Hey Mamma", в финале они набрали 374 голосов.