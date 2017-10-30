Почти 40% украинцев поддерживают независимость Украины и России и хотят дружественных отношений между странами

Жители Украины в основном поддерживают независимость Украины и России и выступают за дружественные отношения между двумя странами, о чем свидетельствуют данные сентябрьского опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно обнародованным в понедельник данным совместного проекта КМИС и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр", такую позицию поддерживают 39,9% украинцев. В то же время 48,4% украинских респондентов считают, что отношения Украины с Россией должны быть таким же, как и с другими странами.

3,7% опрошенных жителей Украины полагают, что Украина и Россия должны объединиться в одно государство.

Что касается непосредственно отношения украинцев к России и наоборот – россиян к Украине, то получены следующие данные: в сентябре к России хорошо или очень хорошо относились 37% украинцев, плохо или очень плохо - 46%, 17% не определились. В России хорошо или очень хорошо относились к Украине 32% россиян, плохо или очень плохо - 53%, 15% не определились.

Таким образом, количество положительно настроенных украинцев с мая уменьшилась с 44% до 37%, а количество положительно настроенных к Украине россиян выросло с 26% до 32%.

Опрос "Отношение населения Украины к России" проводился с 16 сентября по 1 октября 2017 года Киевским международным институтом социологии. Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3,3% - для показателей близких к 50%; 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Организация "Левада-центр" проводила опрос "Отношение населения России к Украине" по репрезентативной выборке населения России, 1602 человека в возрасте 18 лет и старше, в период 15-19 сентября.