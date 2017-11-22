Почти 60% граждан Украины не поддерживает проведения массовых протестных акций - соцопрос

Большинство украинцев, 59,9%, не поддерживают проведение в Украине нового Майдана, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в октябре-ноябре текущего года, результаты которого были обнародованы на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

22,5% опрошенных поддерживают массовые протестные акции, однако не собираются принимать в них участия. Лишь 9,2% готовы принять участие в новом Майдане. Не смогли ответить на вопрос о поддержке протестных акций 8,5% респондентов.

В ходе исследование также выяснялось отношение граждан Украины к акции протеста, которая проходит в настоящее время под зданием украинского парламента. Полностью поддерживают эту акцию 7,3%, скорее поддерживают 13,9%, совсем не поддерживают 38,5% и скорее не поддерживают 19%. 14,4% ничего не знают о проведении этой акции, а 6,9% опрошенных затруднились ответить.

Опрос проводили Центр социальных и маркетинговых следований SOCIS, Киевский международный институт социологии, социологическая группа "Рейтинг и Центр Разумкова в период с 28 октября по 14 ноября 2017 года. Было опрошено методом личного интервью 20 тысяч респондентов во всех областях Украины без учета Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность не превышает 0,7%.