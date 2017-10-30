Почти половина украинцев выступают за визы и закрытые границы с Россией

Около половины населения Украины поддерживают инициативу закрытых границ, виз и таможен с Россией, о чем свидетельствуют данные сентябрьского опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно обнародованным в понедельник данным совместного проекта КМИС и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр", количество украинцев, которые желают закрытых границ, виз и таможен с Россией, увеличилось в сентябре по сравнению с маем (49%, было 43%). В то же время в России по сравнению с маем почти не изменилось количество тех, кто поддерживает закрытые границы, визы и таможни с Украиной (было 35%, стало 34%).

По сравнению с маем поддержка независимости Украины практически не изменилась: почти 90% населения страны считают, что Украина должна быть независимым государством.

Опрос "Отношение населения Украины к России" проводился с 16 сентября по 1 октября 2017 года Киевским международным институтом социологии. Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3,3% - для показателей близких к 50%; 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Организация "Левада-центр" проводила опрос "Отношение населения России к Украине" по репрезентативной выборке населения России, 1602 человека в возрасте 18 лет и старше, в период 15-19 сентября.