Порошенко открыл после реконструкции "Театр на Подоле" в Киеве

Президент Петр Порошенко принял участие в торжественном открытии после реконструкции здания "Театра на Подоле" на Андреевском спуске в Киеве, средства на которую выделила корпорация Roshen.

"Я еще раз хочу акцентировать, что собственником театра является община города Киева, не Roshen и никто другой. Очень много людей не хотели и препятствовали строительству театра. Для них, чем хуже, тем лучше. Но сегодня Киевский академический драматический "Театр на Подоле" с новым зданием объявляется открытым", - сказал президент.

Инвестиции корпорации Roshen в реконструкцию здания "Театра на Подоле" на Андреевском спуске в Киеве составили 174 млн грн.

Художественный руководитель театр Виталий Малахов в ходе общения с журналистами сообщил, что театр основан в 1987 году.

По его словам, первая театральная постановка в новом здании состоится ориентировочно через месяц, а первая репетиция - 11 октября.

"Мы хотим использовать фойе (театра) как публичное общественное пространство, которое будет работать с 11:00, где будут проходить мастер-классы, лекции, другие публичные мероприятия", - сказал он.

Как сообщалось, 29 ноября 2016 года в Киеве на Андреевском спуске открыли фасад нового здания Киевского академического драматического театра на Подоле, реконструкция которого вызвала неоднозначную реакцию громады.

Генеральным проектировщиком проекта реконструкции киевского театра на Подоле выступило архитектурное бюро "Дроздов и партнеры".

Реконструкция здания театра заняла 21 месяц.

Технические возможности театра позволяют не только ставить спектакли, но и делать в режиме реального времени голографические трансляции событий, которые происходят в любой точке мира.

Проект театра учитывает потребности маломобильных групп населения и людей с особыми потребностями.

Зрительный зал театра рассчитан на 253 места.