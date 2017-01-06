Президент України Петро Порошенко з родиною привітав українців з Різдвом Христовим
2017-01-06 20:14
Президент України Петро Порошенко з родиною привітав українців з Різдвом Христовим
Відео з поздоровленням опубліковано на сторінці у соцмережі Facebook
Щиро вітаю всіх українців із великим церковним та глибоко родинним святом - Різдвом Христовим!
За святковим столом пропоную найперше помолитися за Воїнів, які в ці дні захищають нас від ворога-антихриста. І хай новонароджений Спаситель Ісус Христос дасть їм сил берегти їхні земні життя. І всю нашу країну бережи, Господи, від усякого зла.
Христос рождається!
Славімо Його!", - написав президент.