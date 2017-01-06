Президент України Петро Порошенко з родиною привітав українців з Різдвом Христовим

Відео з поздоровленням опубліковано на сторінці у соцмережі Facebook

Щиро вітаю всіх українців із великим церковним та глибоко родинним святом - Різдвом Христовим!

За святковим столом пропоную найперше помолитися за Воїнів, які в ці дні захищають нас від ворога-антихриста. І хай новонароджений Спаситель Ісус Христос дасть їм сил берегти їхні земні життя. І всю нашу країну бережи, Господи, від усякого зла.

Христос рождається!

Славімо Його!", - написав президент.