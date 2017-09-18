Сегодня погода почти на всей территории Украины будет теплой и солнечной.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Воскресенье в Украине будет теплой-претеплою: +25...30°С. Дожди - в меньшинстве. Днем лишь местами дожди во Львовской области и Закарпатье", - подчеркивает она.

Относительно погоды в Киеве, по словам синоптика, после ночных дождей днем будет сухо, а температура поднимется до +28°С.

Кроме того, как отмечают синоптики Укргидрометцентра, температура в южной части Украины составит +20°С, в восточных областях и на севере Левобережья - днем +29...34°С, в западных, северных, Полтавской и Харьковской областях +24...29°С, на крайнем западе +18...23°С.

Метеорологи прогнозируют одну из самых суровых зим за последние 100 лет.