Шулявский мост открыли для авто и троллейбусов

Восстановлено Движение автотранспорта и троллейбусов No 7, 22, 27, 30, 42 по Шулявскому путепроводу.

Об этом сообщили в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

"Движение автотранспорта и троллейбусов No 7, 22, 27, 30, 42 по Шулявскому путепроводу восстановлено", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ночью 28 февраля после обрушения внешней конструкции пешеходной части Шулявского путепровода были проведены статические испытания эстакады и получены выводы экспертизы от НПП "Мостовой центр" и Государственного дорожного научно-исследовательского института.

Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить все старые путепроводы и мосты в столице, определить их техническое состояние и принимать решение относительно дальнейших работ и режима эксплуатации.

Кроме того, Киевский городской голова инициировал увольнение заместителя главы КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Ильи Сагайдака и голову Соломенского района Максима Шкуро за халатное отношение к решению проблем, которые существуют в районе.