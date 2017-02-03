Синоптики предупреждают о снеге и гололедице на дорогах Украины 4 февраля

Синоптики предупреждают о снеге и гололедице на дорогах Украины завтра, 4 февраля 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook. "По информации Укргидрометцентра, 4 февраля в Украине, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей, на дорогах гололедица, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в районе Карпат местами гололедица, налипание мокрого снега, ночью в Харьковской, Луганской и Сумской областях сильный снег", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что завтра в Украине, кроме юга, на дорогах ожидается гололедица, на Левобережье и в районе Карпат местами гололедица, налипание мокрого снега, ночью в восточных и Сумской областях сильный снег.

