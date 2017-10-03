Украинские синоптики предупреждают о заморозках в некоторых областях Украины в течение 3-4 октября 2017 года. Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). "По данным Укргидрометцентра, 3 октября 2017 года в Украине на поверхности почвы заморозки 0-4 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении. Согласно информации пресс-центра ГСЧС, 4 октября 2017 года в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5 градусов по Цельсию. Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине с 3 по 6 октября 2017 года.

