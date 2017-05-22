Синоптики предупреждают о заморозках в некоторых регионах Украины

В Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях в ночь на 23 мая 2017 года на поверхности почвы местами ожидаются заморозки. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. "По данным Укргидрометцентра, ночью 23 мая в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях на поверхности почвы местами заморозки от 0 до -2", - говорится в сообщении. Напомним, ранее сообщалось, что в связи с паводками в реках двух областей Украины ожидается подъем уровня воды. В частности, по данным украинского Гидрометцентра, 23-24 мая в Ивано-Франковской и Тернопольской областях ожидается подъем уровня воды в реках. "На участке Днестра Галич - Залещики ожидается подъем уровней воды на 1,3 - 1,8 м над уровнями на 8 часов 22 мая без угрозы негативных последствий", - отмечают в сообщении. Кроме того, ГСЧС предупреждает о грозах и порывах ветра в Украине.

