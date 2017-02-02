Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине 3 февраля

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине завтра, 3 февраля 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Так, согласно сообщению синоптиков, 3 февраля в Карпатах и на Закарпатье ожидаются сильные осадки, порывы ветра 15-20 м/с. "Во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях гололед, налипание мокрого снега", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что в Украине, кроме северных областей, ночью и утром ожидается туман, видимость 200-500 м, а кроме юга - на дорогах гололедица. В Киеве завтра ожидается налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. "По Киеву 3 февраля налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. В Киевской области налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, местами сильные осадки", - говорится в сообщении.

