Скончался поэт Борис Олейник

Скончался украинский поэт, председатель Украинского фонда культуры Борис Олейник, сообщается на официальном сайте президента Украины Петра Порошенко.

Глава государства выразил соболезнования родным, близким и коллегам Б.Олейника. "Украинская культура понесла невосполнимую потерю - ушел в вечность величайший поэт и общественный деятель, Герой Украины, председатель Украинского фонда культуры Борис Ильич Олейник… Он многое сделал, чтобы нация утвердила свой язык и культуру", - подчеркнул президент.

"Светлая память о прекрасном человеке и большом патриоте Украины навсегда останется в наших сердцах", - отмечается в соболезновании.

Б.Олейник, 1935 г.р., поэт (публиковался с 1948 г.), переводчик, автор более 40 книг. В 1971-74. замглавы правления Союза писателей Украины, в 1976-1991 – секретарь Союза писателей УССР и СССР. Член КПСС с 1961 года, член ЦК КПСС в 1990-91 гг; первым поднял вопрос ответственности руководства СССР за Голодомор в Украине на государственном уровне.

После обретения Украиной независимости был одним из инициаторов создания Коммунистической партии Украины. Был народным депутатом в Верховной Раде I-IV созывов (1992-2006), как внепартийный, так и от КПУ. Возглавлял делегацию украинского парламента в ПАСЕ, в 1996-2006 гг был вице-президентом ПАСЕ. В 2004 году поддержал Оранжевую революцию, в 2005 был исключен из КПУ, после чего на очередных выборах не прошел в парламент с новым политическим проектом.

С 1990 г. – член Национальной академии наук Украины, с 1992 – академик Украинской экологической академии наук. В 2010 году назначен председателем Комитета по Национальной премии Украины им.Тараса Шевченко. Возглавлял Украинский фонд культуры, был сопредседателем Форума славянских народов.

Скончался в воскресенье на 82-м году жизни в Киеве после продолжительной болезни.