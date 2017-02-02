Сурок Тимка предсказал позднюю весну

Сурок Тимка II, который живет на биологической станции Харьковского национального университета в поселке Гайдары Харьковской области, предсказал позднюю весну.

Тимка не увидел на открытом воздухе своей тени.

"По поведению сурка в этот день принято судить о близости весны: если день пасмурный, как сегодня, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору, значит, зима скоро закончится и весна будет ранней. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь ее, прячется обратно, стоит ожидать еще шесть недель зимы. То есть, судя по нынешней реакции Тимки, весна в этом году практически началась, однако она будет затяжной и даже с легким понижением температуры", - прокомментировал начальник биостанции, доктор биологических наук, профессор Виктор Токарский.

День сурка на биостанции ХНУ отмечают с 2004 года, по примеру Дня сурка в штате Пенсильвания (США), где живет сурок Фил.

Тимка II предсказывает погоду с 2012 года. До этого прогнозами занимался его предшественник Тимка I, которого несколько лет назад проводили на заслуженную пенсию по возрасту.