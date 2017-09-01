Светлана Лобода стала ведущей на российском канале

Певица Светлана Лобода, которая часто гастролирует Россией, устроилась на работу в Москве. Артистка будет работать ведущей на одном из музыкальных каналов России МУЗ-ТВ.

Об этом телеканал МУЗ-ТВ сообщил в своем Instagram.

"Друзья, представляем вам новую звездную ведущую канала Муз-ТВ В субботу, в 21:00, смотрите премьеру чарта 10 Sexy, который для вас представит LOBODA! Включайтесь - будет жарко!", - говорится в сообщении.

Светлана Лобода отменила концерт, который должен был состояться в Одессе 3 сентября. Организаторы получили от местных активистов сообщения, что сорвут выступление певицы.