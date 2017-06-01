Топ самых миролюбивых стран в мире

Лондонским экономическим институтом мира и экономики недавно был опубликован ежегодный так называемый "Глобальный индекс миролюбия", в котором были проанализированы разные показатели стран.

Всего в исследовании приняло участие 163 страны.

При тестировании брались во внимание такие показатели, как политическое и экономическое положение стран, человеческие права и их соблюдение, толерантность к другим народам ,вооруженные конфликты, терроризм и другое.

Девятый год подряд первое место в рейтинге занимает Исландия. Далее по списку располагаются такие страны, как Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания.

Украина заняла в рейтинге 156 место, тогда как страну-агрессора Россию британцы посчитали более "миролюбивой" - она заняла 151 место.

Самое последнее место заняла Сирия. Чуть выше располагаются Афганистан, Ирак, Южный Судан и Йемен.