Украинцев нет среди пострадавших в результате теракта в Нью-Йорке

Посольство Украины в США информирует, что украинских граждан среди погибших и раненых в результате наезда автомобиля на людей в Нью-Йорке нет.

"По предварительной информации, украинских граждан среди погибших или раненых нет", - говорится в сообщении посольства на своей странице в Фейсбуке в среду.

Посольство Украины в США и Генеральное консульство Украины в Нью-Йорке находятся на связи с правоохранительными органами города.

Как сообщалось, 31 октября вечером в Нью-Йорке мужчина на автомобиле проехал несколько кварталов по велосипедной дорожке, сбивая велосипедистов и пешеходов, затем врезался в школьный автобус и другое транспортное средство, после чего был ранен и задержан полицейскими. В результате погибли восемь человек, более 10 пострадали.