Украинцы назвали войну на Донбассе, рост цен и низкие доходы самыми актуальными проблемами - соцопрос

Украинцы больше всего обеспокоены войной на востоке Украины и социально-экономическими проблемами, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в октябре-ноябре текущего года, результаты которого были обнародованы на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду. Согласно результатам исследования, самыми актуальными проблемами для большинства опрошенных является война на Донбассе (51,3%), рост цен (37%), низкий уровень зарплат или пенсий (36%), безработица (27,1%), высокие коммунальные тарифы (26,9%). Значительная часть населения также отметила актуальной проблему коррупции в центральной власти (22,9%) и проблемы медицины (22,9%). Респонденты назвали позитивные изменения, которые произошли за год в местах их проживания, в частности, ремонт дорог (44,9%), повышение пенсий (27,3%) и улучшение благоустройства городов и сел (26,6%). В опросе отмечается, что на момент проведения исследования повышение пенсий получили 55,8% семей. Опрос проводили Центр социальных и маркетинговых следований SOCIS, Киевский международный институт социологии, социологическая группа "Рейтинг и Центр Разумкова в период с 28 октября по 14 ноября 2017 года. Было опрошено методом личного интервью 20 тысяч респондентов во всех областях Украины без учета Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность не превышает 0,7%.