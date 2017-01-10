Украинцы в 2016 больше всего интересовались в запросах к Раде размером зарплаты нардепов

В течение 2016 года граждане в запросах на публичную информацию к парламенту чаще всего просили предоставить сведения о размере начисленной заработной платы в гривнах за каждый месяц 2016 года с учетом всех доплат, надбавок и вознаграждений всех народных депутатов Украины восьмого созыва, главы Верховной Рады Украины и его заместителей. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР. Отмечается, что всего в аппарате в течение 2016 года было зарегистрировано 2243 запросов на информацию, в которых было возбуждено 3682 вопрос. Чем еще интересовались украинцы в своих запросах к Аппарату Рады Подчеркивается, что украинцы в запросах просили предоставить список нардепов, которым осуществлена ​​выплата компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера в прошлом году, и сколько каждый из этих депутатов получил средств в виде компенсации на эти цели, копии деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера 2015 года депутатов ВР и сотрудников Аппарата Рады. Также украинцев интересовали список штатных помощников-консультантов народных депутатов Украины всех cозывов, копии протоколов и всех стенограмм заседаний (в том числе и выездных) комитетов парламента за 2016 год, информация об отпусках нардепов за прошлый год и копии подтверждающих документов относительно пребывания в отпусках, о финансовых отчетах ВР и ее аппарата за все годы, выводы Главного юридического и Главного научно-экспертного управлений Аппарата парламента к отдельным законопроектам, копии проектов постановлений об увольнении судей в течение 2016 года. Кроме того, граждане интересовались, сколько на балансе Рады находится служебных квартир и почему в них не заселяют нардепов восьмого созыва, стоимостью проезда по территории Украины и размером расходов депутатов на заграничные командировки и выполнение депутатских полномочий. Также зафиксирована просьба предоставить текст принятого государственного бюджета на 2017 год и информацию о посещении гражданами открытых пленарных заседаний парламента. "1236 запросов поступило через Интернет, 763 - по электронной почте, 121 - по почте, 55 - нарочным, 54 – фельдсвязью, 12 - по телефону, 2 - на личном приеме", - отмечается в сообщении.

