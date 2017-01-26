Украинская ученая Марина Вязовская получила "Премию Салема 2016", которую ежегодно присуждают молодому математику за выдающиеся результаты исследований в сфере научных интересов Рафаэля Салема. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Эта премия является аналогом Нобелевской для математиков. Комиссия присудила премию Марине Вязовской за ее открытие мирового уровня на тему самой плотной упаковки шаров в 8 и 24-мерных пространствах с использованием методов модульных форм.

В 2016 году математик решила задачу, над решением которой ученые работали несколько веков.