Министр культуры Евгений Нищук заявляет, что украинский павильон вошел в тройку лучших на Венецианской биеннале современного искусства.

"Сейчас, по определению комиссаров Венецианской биеннале, арткураторов, критиков - мы вошли в тройку лучших павильонов", - сказал Е.Нищук в ходе заседания Кабинета министров в четверг.

Министр отметил, что в тройку также вошли павильоны Германии и Великобритании. По его словам, данный результат является лучшим для Украины за время ее участие в данном мероприятии.

Как сообщалось, Венецианская биеннале современного искусства была основана в 1895 году и проводится раз в два года. Украина, начиная с 2001 года, систематически участвует в ней.