Укргидрометцентр предупреждает о грозах и шквалах на территории Украины 30-31 мая. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на странице ведомства в Facebook. Как сообщается, 30 мая грозы и шквальный ветер 15-20 м/с накроют Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Черновицкую, Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Харьковскую и Луганскую области Град и грозы 31 мая пройдут в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Гражданам настоятельно рекомендуется не выходить без надобности из дома, держаться подальше от высоких деревьев и рекламных бордов, а также не парковать под ними свои автомобили.

