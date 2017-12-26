Сегодня на 93-м году жизни умер композитор Владимир Шаинский. Об этом сообщает телеканал Культура.

Шаинский известен как автор известных песен для детей: "Чебурашка", "Крошка Енот", "2 × 2 = 4", "Школьный вальс", "Финист - ясный сокол", "Пока бьют часы" и многие другие. Он также является автором музыки оперы для детей "Трое против Марабука".

Шаинский написал песни "Мы начинаем КВН", "Не плачь, девчонка", "Родительский дом".

Композитор родился в 1925 году в Киеве. С 2000 года он жил в Израиле, а в 2004 году переехал в США. Был болен раком желудка, перенес несколько операций.