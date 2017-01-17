Умер последний человек, побывавший на Луне

Астронавт Юджин Сернан, который является последним ступившим на Луну человеком, умер в понедельник, 16 января, в возрасте 82 лет. Об этом сообщает NASA. Как сообщается, капитан ВМС США Сернан три раза побывал в космосе и два раза на Луне. Кроме этого, он был вторым американцем, вышедшим в открытый космос. В октябре 1963 года он был среди 14 астронавтов, отобранных NASA. В июне 1966 года Сернан стал одним из пилотов трехдневной миссии "Джемини-9", во время которой он провел в открытом космосе два часа. В мае 1969 года он был пилотом лунного модуля "Аполлон-10", который совершил полет вокруг Луны. Завершил свою карьеру астронавт в декабре 1972 года, когда и была совершена последняя высадка людей на спутник Земли, сообщили в NASA.

