В ближайшие дни в Киеве ожидаются сильный ветер, дождь и гололед

В ближайшие три дня в Киеве синоптики прогнозируют сильный ветер, дождь, снег и гололедицу. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Ночью и утром 1 декабря в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Также завтра будет облачно, дождь, ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 1-3 градуса тепла, днем 6-8. В субботу, 2 декабря, ситуация осложнится: синоптики прогнозируют в этот день мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 3 декабря - без существенных осадков. Ветер северо- восточный и северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0 градусов, днем 1-3 градуса тепла.

Напомним, в ГосЧС заявили, что сегодня и в ближайшие дни в Киевской области ожидается гололед. В связи с этим спасатели призывали граждан придерживаться элементарных правил безопасности во время пребывания на улице. Из-за непогоды ситуация на дорогах в Украине остается стабильной, отмечалось только о сложностях из-за гололеда на трассе Киев - Харьков. Но на месте работают ответственные службы. А в "Укравтодоре" заявили, что проезд транспорта по дорогам общего пользования обеспечен, несмотря на гололедицу.

В Киеве же для борьбы с гололедом уже использовали 125 т посыпочного материала, а также задействовали более 3 тыс. работников коммунальных жилищно-эксплуатационных участков (ЖЭУ). Однако в столице увеличилось количество обращений в травмпункты в связи с гололедом, за экстренной помощью к медикам уже обратились 69 киевлян.