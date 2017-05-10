В четверг ночью на большей части Украины заморозки, в пятницу чуть потеплеет, но задождит

В ближайшие сутки территория Украины останется в холодной воздушной массе, погоду будет определять поле повышенного давления, лишь днем северной части - атмосферный фронт, перемещающийся с северо-запада Европы, сообщает в среду Укргидрометцентр.

Ночью без осадков, днем в Волынской, Ровенской, северных и местами в центральных областях небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме побережья морей, на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 13-18° тепла, в Одесской области до 20°.

В Киеве - ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 14-16°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 мая самая высокая температура днем была 29,5°С в 1924г., самая низкая ночью 0,6°С в 1946г.

На 12 мая синоптики прогнозируют в южной части без осадков; температура ночью 7-12°, днем 18-23°.

На остальной территории кратковременные дожди, грозы, днем в Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье местами сильные дожди; температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

Ветер юго-восточный, 5-12м/с, при грозах кое-где порывы 15-20м/с.

В Киеве - кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10м/с, при грозе – порывистый. Температура ночью 7-9° тепла, днем 14-16°.