Сегодня, 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, киевский метрополитен бесплатно будет перевозить пассажиров, которые будут читать "Кобзаря"

Об этом сообщают в киевском метрополитене.

Правда, эта акция продлится целый день и будет действовать не на всех станция.

"Читаешь Кобзаря - проходишь бесплатно! Ждем вас с любимыми стихами возле наших контроллеров: 12:00 -13:00 - станция "Тараса Шевченко", 13:20 -14:00 - станция "Контрактовая площадь", 14:20 - 15:00 - станция "Майдан Незалежности", - говорится в сообщении.