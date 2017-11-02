В египетской пирамиде Хеопса ученые обнаружили ранее не известную потайную комнату, сообщает в четверг журнал Nature.

Длина помещения составляет как минимум 30 метров. Оно расположено над Большой галереей, представляющей собой узкий наклонный коридор.

Открытие стало возможным благодаря исследованию пирамиды при помощи космических лучей: ученые использовали методику мюонной радиографии (исследование при помощи мюонов - одного из видов элементарных частиц из семейства лептонов), которая позволяет визуализировать пустоты в пирамиде, не проникая в нее.

У ученых пока нет информации о том, для чего могло использоваться это помещение.

Пирамида Хеопса расположена недалеко от Каира, она является крупнейшей из египетских пирамид. Ее приблизительный возраст составляет порядка 4,5 тыс. лет.